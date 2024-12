SANTA MARINELLA – In una nota stampa, l’ufficio comunicazione del Comune fa sapere che “Il Sindaco Tidei – si legge nel comunicato - ha dato mandato al suo avvocato di presentare querela nei confronti del rappresentante dell’associazione Terre Vive e del suo animatore Massimiliano Baldacci, noto frequentatore di sé stesso, espressione della frangia più estrema della destra sociale e con un consenso nella città pari a zero, non riuscendo a raccogliere il benché minimo consenso alle elezioni comunali».

« Pur di avere un minimo di visibilità, - aggiunge Tidei - dà vita a fantomatici associazioni o centri studi del tutto inesistenti. Il signor Baldacci e la sua associazione Terre Vive si guardano bene dal citare le uniche intercettazioni rilevanti attivate dalla Procura che riguardano i quattro rinviati a giudizio su denuncia del sindaco Tidei per corruzione e malaffare. Ed invece si attarda a delle intercettazioni che, al vaglio della Procura già da mesi, sono state ritenute irrilevanti sotto qualsiasi profilo penale e destinate ad essere cestinate».

«L’amministrazione comunale, stia tranquillo - conclude Tidei - durerà altri cinque anni, e sta risollevando le sorti di questa città che i suoi vecchi amici hanno devastato. Raccolga ciò che vuole ma alla fine raccoglierà miserie e povertà morale. Quella povertà morale caratterizzata dalla inutile presenza di un personaggio senza dignità politica”.

