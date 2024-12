MONTEFIASCONE - «Tesserini venatori rilasciati senza timbro e distribuiti da associazioni non riconosciute, farò un esposto in regione». Il consigliere comunale d’opposizione di Fratelli d’Italia Massimo Ceccarelli nonché presidente provinciale Anlc (Associazione nazionale libera caccia) critica l’amministrazione comunale di Montefiascone.

Ceccarelli ha anche esposto la problematica nell’ultimo consiglio comunale interpellando direttamente la sindaca Giulia De Santis e l’assessore alla caccia e alla pesca Giorgio Cacalloro. «L’anno scorso – spiega Massimo Ceccarelli – ho fatto mettere a verbale nel corso di un consiglio comunale il problema dei tesserini venatori e dissi che erano stati fatti degli illeciti nel rilascio e che alcuni cacciatori erano andati incontro a delle sanzioni. Quest’anno non solo è stato ripetuto quanto è avvenuto, anzi è peggiorato. Ricordo che tale documento è personale e permette di andare a caccia. Sono stati rilasciati tesserini senza timbro di validità, fatti distribuire ad associazioni non riconosciute. Su 140 tesserini fatti distribuire non si sa a chi, sono presenti agli atti degli uffici solo 12 deleghe. E la cosa più grave che questi soggetti non identificati hanno distribuito i tesserini del nostro comune ad altri paesi come Roma, Viterbo, Marta, Bagnoregio, Vetriolo ecc. Irregolarità a non finire». Il consigliere comunale si rivolge direttamente alla sindaca Giulia De Santis e all’assessore Giorgio Cacalloro.

«Chi risponderà – aggiunge il presidente provinciale Anlc – ad eventuali illeciti che il cacciatore potrà incontrare? Il sindaco o l’assessore Cacalloro? Più volte ho ricordato all’assessore che il tesserino lo rilascia il dirigente, ma che lui ha l’indicazione ed il controllo, non può far come Ponzio Pilato. Come è possibile che il dirigente abbia fatto così gravi inadempienze? Chi ha dato le indicazioni all’impiegato addetto al rilascio? Farò un esposto in regione in modo che vengano presi provvedimenti così si potrà salvare qualche cacciatore che ha in mano un tesserino non regolare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA