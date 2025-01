BOLSENA - Il gruppo dei consiglieri di minoranza della lista civica Bolsena Credici! ha redatto un bilancio del primo semestre per informare i cittadini sulle decisioni adottate dal sindaco Andrea Di Sorte, «che hanno portato a un significativo aumento delle tasse comunali. Nonostante gli auspici annunciati, di “detassazione e sostegno alle imprese”, dobbiamo constatare che sinora non c’è stata la diminuzione di alcuna tassa, ed anzi le tasse sono state incrementate. Di seguito un riepilogo delle principali decisioni prese», affermano dalla minoranza.

Di seguito l’elenco degli aumenti resi pubblici dall’opposizione.

«Tari (+7%): l'aumento della Tassa sui Rifiuti, deliberato il 28/06/2024, ha visto la ferma opposizione della minoranza, che aveva proposto di utilizzare parte degli introiti della tassa di soggiorno per mitigarne l'impatto. La richiesta è stata respinta, così come la richiesta di coinvolgimento nel nuovo piano appalti rifiuti», sostengono dalla lista Bolsena credici!.

«Parcheggi (da +25% a +50%): l'incremento delle tariffe dei parcheggi, deliberato dalla giunta comunale il 04/11/2024 ma pubblicato solo il 31/12/2024, ha impedito, secondo la minoranza, un'adeguata discussione in consiglio comunale, sottraendo alla comunità la possibilità di un confronto democratico. Tassa di Soggiorno (da +50% a +100%): l'aumento della tassa di soggiorno, deliberato il 30/12/2024, e la contestuale modifica del regolamento hanno sollevato forti critiche. La minoranza si dichiara contraria, non essendo chiara la destinazione degli introiti e non essendoci un piano strutturale di programmazione e promozione turistica condiviso. Inoltre, viene ribadita la proposta, già avanzata a giugno, di utilizzare parte della tassa di soggiorno per ridurre la Tari, che invece è stata aumentata. Questo aumento, secondo la minoranza, penalizzerà soprattutto le famiglie in visita a Bolsena e gli operatori turistici locali. In particolare, le nuove tariffe per gli abbonamenti stagionali nei camping e agricamping passano da 12 euro ad equipaggio a 15 euro a persona, con l'abolizione delle agevolazioni per gli abbonamenti mensili, portando ad aumenti significativi per i turisti. Ad esempio, un equipaggio di 4 persone che soggiorna 15 o più giorni, nel 2024 pagava 6 euro, nel 2025 pagherà 60 euro. La minoranza annuncia che chiederà la sospensione della deliberazione di Giunta n. 222 del 30.12.2024, chiedendo il supporto anche delle associazioni del settore». La minoranza aggiunge: «Matrimoni Civili (da +300% a +500%): l'introduzione di un nuovo regolamento per i matrimoni civili in sedi esterne, con tariffe tra i 1000 e i 1500 euro per singola celebrazione, viene considerata dalla minoranza come una misura che scoraggerà le coppie, favorendo alternative più economiche in altri comuni». Questo, secondo Bolsena Credici!, renderà di fatto accessibile il matrimonio "fuori dal comune" solo a una ristretta élite. La minoranza si interroga sulle ragioni di questi aumenti, ricordando che il sindaco aveva promesso «detassazione». Durante il consiglio comunale del 30/12/2024, il sindaco ha dichiarato spese per il turismo e gli eventi pari a 350 mila euro nel 2024, di cui solo 180mila provenienti dalla tassa di soggiorno. Questo, secondo "Bolsena Credici!", evidenzia un eccessivo dispendio di risorse comunali. La minoranza chiede chiarezza su come siano stati calcolati i presunti 250mila euro di introiti generati dall'evento di Halloween e chi ne abbia beneficiato. Bolsena Credici! conclude affermando che, nonostante le dichiarazioni del sindaco contro la tassazione, i fatti dimostrano un aumento sistematico e generalizzato dei costi. Il gruppo consiliare promette di continuare a vigilare e a proporre soluzioni alternative più eque, lavorando per una gestione trasparente e partecipata delle risorse comunali, rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

