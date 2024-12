TARQUINIA - Proseguono i movimenti nei partiti in vista delle elezioni amministrative di giugno.

Come era prevedibile, Daniela Bordo, volto storico di Tarquinia, fondatrice con suo padre Omero di Etruscopolis, lascia Forza Italia e diventa coordinatrice provinciale della lista Rinascimento di Vittorio Sgarbi.

Un incarico che si è formalizzato nella sua ufficialità nelle ultime ore.

«Pur restando legata alla figura di Silvio Berlusconi - spiega Daniela Bordo - non posso che prendere atto, dopo la sua scomparsa, di aver esaurito la spinta propositiva nel partito di Forza Italia. Alla luce dell’ultima gestione politica per quel che riguarda la mia provincia, Viterbo, lascio un partito che ormai da tempo mi vede su scelte differenti rispetto a quelle dei vertici locali».

«Ringrazio vivamente il mio amico Giulio Marini che mi è stato sempre accanto, ed il senatore Maurizio Gasparri per la fiducia accordatami- continua la Bordo - E' il tempo di ricominciare ed avere nuova linfa - annuncia la neo coordinatrice provinciale della lista Rinascimento - Vittorio mio amico da sempre, ha dato vita a questo contenitore politico dove mi sento di poter confluire continuando, con il solito entusiasmo e propositività a fare politica sul territorio in vista delle elezioni per il rinnovo della giunta comunale di Tarquinia».

« Auspico - continua Daniela Bordo - un centrodestra unito che possa confluire sul nome di Alessandro Giulivi, l'unica figura in grado di dare continuità e spessore alla città e che ad oggi amministra con successo».

«Ringrazio Vittorio Sgarbi per la fiducia che mi ha accordato proponendomi, in prima persona, un ruolo che ho accettato con entusiasmo - conclude la neo coordinatrice provinciale - È già tempo di mettersi a lavoro, il mio impegno come coordinatrice sarà massimo».

