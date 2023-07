NEPI - Il Comune ha emesso l’ordinanza con l’obbligo di tagliare le erbe nei prati incolti e le siepi lungo lo strade regionali, provinciali e comunali.

«Dato il previsto aumento delle temperature - spiega il sindaco Franco Vita - è urgente che tutti coloro che posseggono terreno confinanti con le strade comunali , provinciali e regionali, comprese le strade rurali debbono provvedere al taglio dell’erba per evitare la formazione di incendi. Nei confronti dei trasgressori sono previste delle multe . La polizia locale effettuerà i dovuti controlli. L’importanza del taglio delle siepi lungo le strade sta nel fatto che la vegetazione spesso riduce la visibilità». «Nei prossimi giorni, con l’inizio degli scavi archeologici - aggiunge il sindaco - inizieranno i lavori per la costruzione del parcheggio in via Termolarte. Per quanto riguarda il parcheggio in prossimità di piazzale del Cucciolo stiamo definendo alcuni aspetti tecnici, ma non essenziali, con la Soprintendenza. Dopodiché verrà esperita la gara di appalto», conclude il primo cittadino.