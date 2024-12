CIVITAVECCHIA – Domani alle 15 si terrà l’inaugurazione ufficiale della sede del comitato elettorale per Poletti sindaco. Hanno aderito la lista Leali Legali Liberi per Civitavecchia e Forza Italia. Saranno presenti alla inaugurazione in Galleria Garibaldi alle ore 15.00 il generale Paolo Poletti e il senatore Claudio Fazzone. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Saranno presenti i Consiglieri Regionali Giorgio Simeoni, capogruppo e Presidente Commissione Giubileo, Fabio Capolei Segretario di Aula, altri esponenti delle forze politiche e della società civile.

