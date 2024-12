«Il governo Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida coltivano il futuro dell’Italia: con l’approvazione definitiva del decreto legge Agricoltura, il settore viene ricollocato al centro dell’agenda politica, quale pilastro fondamentale dell’economia e del made in Italy». Lo dicono dal dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia Viterbo.

«Le risorse finanziarie messe in campo, per complessivi 500 milioni di euro - spiegano - sono destinate a rilanciare il comparto dell’agricoltura, della pesca e di tutta la filiera. Si tratta di una svolta storica, dopo oltre mezzo secolo di latitanza da parte dei precedenti esecutivi, che darà nuovo impulso al settore primario sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello del rilancio economico. Una rotta, quella tracciata dal ministro Lollobrigida, che vanta una visione innovativa e strategica, tesa a prevenire le emergenze e non ad inseguirle».

«Di assoluta importante per il nostro territorio - proseguono dal Dipartimento FdI - lo stanziamento di ulteriori 40 milioni da destinare ai risarcimenti per i danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa della Peronospora, una piaga che ha distrutto interi raccolti, mettendo in ginocchio tante aziende del territorio».

« Un ringraziamento doveroso al ministro Lollobrigida per il concreto impegno messo in atto a difesa dell’agricoltura, della pesca e dell’agroalimentare italiano, perché la tutela del settore primario rappresenta un interesse centrale per la nostra nazione», conclude la note del dipartimento Agricoltura Fratelli d’Italia.