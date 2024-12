CAPODIMONTE – “ Il Territorio chiama l’Europa. Storie, contenuti e progetti”. E’ stato un successo politico ed istituzionale l’incontro organizzato da Ecr - Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei - a La Caletta di Capodimonte, in località Pajeto. Un’occasione di confronto per fare il punto su quanto è stato realizzato finora e sulle sfide che si pongono all’orizzonte in ambito locale, nazionale ed europeo. All’evento hanno preso parte la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna; l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera; il capogruppo FdI alla Regione Lazio, Daniele Sabatini; Giulio Zelli, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio; e il coordinatore provinciale FdI, Massimo Giampieri. Ma anche sindaci e amministratori del territorio per un totale di oltre 300 persone: una presenza massiccia e a tutti i livelli istituzionali che testimonia quanto Ecr-FdI siano profondamente radicati sul territorio e pronti a portare avanti le istanze dei cittadini con determinazione e competenza.

