«Eccola qua, tutta l’attenzione della Provincia per le scuole viterbesi: dopo settimane di polemiche e attacchi assolutamente gratuiti ed estemporanei verso indirizzi decisamente sbagliati, cade la maschera e Romoli&Co perdono la faccia. Dopo post sui social e comunicati stampa per ottenere like e consensi, si scopre che gli studenti dell’istituto Orioli sono costretti a mettere in atto forme di protesta per le gravi condizioni in cui devono fare lezione». E’ quanto affermano i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Luca Giampieri, Giuseppe Cesetti, Luca Profili e Nello Campana, in riferimento a quanto sta accadendo all’istituto Orioli, dove la protesta è sfociata in una vera e propria assenza di massa da parte degli alunni. «È inaccettabile che un istituto scolastico e gli studenti che lo frequentano debbano subire la negligenza e l’incapacità di chi amministra. Gli alunni – spiegano i consiglieri - sono costretti a studiare al freddo a causa di una caldaia malfunzionante che non è stata riparata in tempi utili ed è vergognoso che, nonostante le segnalazioni della scuola, non sia stato preso alcun provvedimento concreto per risolvere il problema. Non possiamo assolutamente permettere che la sicurezza e il benessere dei nostri ragazzi siano messi a rischio dall'inefficienza di chi è responsabile della gestione delle scuole e, cioè, la Provincia di Viterbo che, nonostante i proclami politici urbi et orbi, non riesce nemmeno a gestire l’ordinaria manutenzione degli istituti viterbesi».