TOLFA - Nuova mozione da parte dei consiglieri comunali di opposizione del gruppo Tolfa Cambia Mario Curi e Sharon Carminelli. "Abbiamo presentato una mozione urgente riguardo la situazione pessima delle strade rurali chiedendo di fatto un impegno ad intervenire immediatamente - spiegano i consiglieri comunali di opposizione Mario Curi e Sharon Carminelli - infatti, mentre ci si gingilla con attività sicuramente più "pubblicizzabili" sul territorio, ci si dimentica ancora una volta delle necessità primarie di chi Tolfa la vive quotidianamente. Il Comune di Tolfa è caratterizzato da una vasta estensione di terreni agricoli e boschivi per la maggior parte di proprietà pubblica e che da sempre sono utilizzati dai cittadini residenti per le attività tradizionali zootecniche, boschive ed agricole.

Tutte queste vaste aree di campagna sono collegate al centro urbano di Tolfa da una consistente rete di strade rurali necessarie per consentire di raggiungere tutte queste aree agricole. Ma nonostante l'attuale maggioranza consiliare, in continuità con le precedenti, ha da decenni sostenuto, a parole, la tesi di un rilancio dell'economia del nostro paese attraverso lo sviluppo del turismo, del turismo ambientale, culturale ed enogastronomico collegato al rilancio delle attività agricole e zootecniche (Slow Food, Registro Paesaggi Rurali, Distretto Biologico ecc.), è andata, incomprensibilmente, sempre più a diminuire la quantità di risorse destinate alla manutenzione ed al controllo delle strade rurali che, come è ovvio, sono l'infrastruttura più importante per lo sviluppo del nostro territorio. Oggi siamo arrivati ad una situazione di abbandono totale di questo importante patrimonio della nostra comunità – fatta eccezione per la strada del Marano per cui sembrerebbe in arrivo un cospicuo finanziamento – con numerosi tratti non più percorribili e rovi e vegetazione che si stanno sempre di più impadronendo nella carreggiata stradale. E questo è un fatto molto grave che sta già suscitando il giusto risentimento e la protesta di molti cittadini che di quelle strade si servono giornalmente". Per questi motivi i consiglieri di opposizione del gruppo Tolfa Cambia, Mario Curi e Sharon Carminelli chiedono al Consiglio Comunale di approvare la mozione che hanno presentato.

"Il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta a procedere allo stanziamento di adeguate risorse al fine di mettere in sicurezza e ripristinare le principali strade rurali che interessano il nostro territorio - chiedono Curi e Carminelli nella loro mozione - di attivare con urgenza tutte le necessarie procedure per l'affidamento di detti interventi a ditte locali specializzate nella tipologia di intervento. Infine chiediamo che il consiglio si impegni a relazionare al consiglio e ai cittadini tra sessanta giorni dall'approvazione della presente mozione sullo stato degli interventi posti in essere".

