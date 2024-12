ALLUMIERE - "Dire che Allumiere vive nel degrado non solo è una falsità ma è una offesa per chi lavora quotidianamente per rendere al meglio il paese (amministrazione, lavoratori del settore e tutta la comunità che giornalmente rispetta le regole)". Ad esprimersi così l'amministrazione comunale di Allumiere che risponde all'attacco del gruppo Insieme per Allumiere. "Dare un messaggio non corretto a chi legge non colpisce solo chi amministra ma in generale tutti coloro che vogliono il bene al paese».

«Ormai da alcuni anni la stessa ditta (individuata dalla amministrazione precedente) gestisce lo spazzamento, l'igiene urbana ed il verde pubblico pubblico. Il lascito dei problemi del settore in questione non è stato semplice da gestire sia dal punto di vista economico che organzzativo ed anche dei rapporti con lavoratori e sindacati createsi sicuramente non con questa amministrazione - proseguono dall'amministrazione comunale - nonostante tutto ciò l'attenzione della attuale amministrazione è stata ed è massima; in uno spirito sicuramente rinfrancato di collaborazione con i lavoratori e con un lavoro costante sinergico si e' cercato di fare programmazione di interventi con la logica della progressività.

È naturale che il taglio graduale del verde può comportare anche la presenza di aree dove ancora non si è intervenuto ma dove si arriverà a breve. Al Parco del Risanamento si sta facendo una manutenzione straordinaria che non veniva fatta da anni. Stiamo procedendo sul territorio con bonifiche ambientali che richiedono sforzo e organizzazione con i lavoratori della cooperativa, la protezione civile, Università Agraria e il coordinamento delle forze dell'ordine. Anche sui lavori dell'ex bocciodromo palesare in maniera non corretta che li sarebbe nato un teatro quando nella realtà non c'è nessun finanziamento ha il solo intento di mistificare la realtà.

Spiace vedere una minoranza demagogica e che evidenzia problematiche che non ha affrontato o risolto nella sua gestione ma attraverso le quali vuole vendere fumo ai cittadini e danneggiare l'immagine del paese per la quale si sta facendo un lavoro significativo per renderla all'altezza delle sue peculiarità e della sua importanza storico, culturale e ambientale al fine di far dimenticare quanto di brutto i media avevano creato qualche anno fa".

©RIPRODUZIONE RISERVATA