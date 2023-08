TARQUINIA - Ultimo consiglio comunale, l’Udc commenta i punti discussi in assise. «Come segretario provinciale Udc, - interviene Gino Stella - in riferimento al consiglio comunale del 3 agosto faccio plauso al nostro consigliere comunale Arianna Centini, la quale ha dato espressione di contezza e coerenza negli interventi profusi. In merito agli assestamenti di bilancio ha evidenziato l’importanza degli introiti derivanti da Fondi vincolati, derivanti da Pnrr e da finanziamenti regionali destinati ad opere importanti per il nostro paese, seppur mettendo in risalto la non condivisione di alcuni spostamenti economici nei vari capitoli di spesa. Dopo ampia analisi effettuata in seduta di consiglio in merito agli investimenti e alla riorganizzazione della mensa scolastica e al progetto per la realizzazione di una una nuova farmacia comunale, non potevamo che esprimere parere favorevole. Uno dei punti più importanti che stavano particolarmente a cuore al consigliere Centini era quello in merito alle determinazioni sulla proposta di indizione del referendum sui quattro quesiti referendari - prosegue Stella - Il consigliere Centini ha presentato in data 30 giugno una mozione a conclusione dell’iter dovuto in merito all’argomento referendario. La mozione è stata depositata anche in sede di consiglio in allegato al verbale dello stesso unitamente alla relazione degli avvocati Gianluca Palaia e Lorenzo Coleine quale analisi legale per la legittimità della relazione emessa dall’organo collegiale in data 21 novembre 2022». «Sono in parte amareggiata – commenta il consigliere Centini - in quanto la votazione favorevole della maggioranza sul “non far procedere all’indizione del referendum comunale” ha concluso questo percorso lungo un anno senza il successo sperato; portando a casa i soli voti contrari per la “non indizione del referendum” dei soli consiglieri di opposizione. Quanto fatto sino ad oggi era un atto dovuto nel rispetto delle persone che hanno creduto in questa battaglia che con determinazione e consapevolezza ho portato fino in fondo sui banchi del consiglio comunale – afferma il consigliere Centini – . Chiedo scusa ai cittadini tutti per il protrarsi del tempo trascorso. Ringrazio i cittadini e tutte le attività commerciali per la pazienza dimostrata e sottolineo che quanto fatto era un impegno e un atto dovuto nel rispetto della collettività tutta. Avrei sperato un risultato diverso. Esprimo serenamente la mia contentezza per il successo ottenuto sulla mozione presentata dal consigliere Andreani “un albero messo a dimora per ogni neonato” - aggiunge in fine Stella – Questo è l’Udc un partito che vota secondo scienza e coscienza volto al dialogo e aperto al confronto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA