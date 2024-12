SANTA MARINELLA - «Siamo felici di proporre all'amministrazione comunale il test anti droga». E’ laproposta della lista civica “Io Amo SantaMarinella” di Stefano Marino già protocollata (Prot. in arrivo N. 00012422 del 12-04-2024). «La politica deve essere trasparenza ed il nostro auspicio è che lo facciano tutti perchè i politici per primi devono essere esempio per le giovani generazioni essendo al di sopra di ogni sospetto. La gente è sfiduciata dai politici, soprattutto quando questi sono "stupefacenti".