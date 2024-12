CIVITAVECCHIA – Il teatro della Fondazione Cariciv ha accolto ieri pomeriggio Stefania Craxi, in città per la presentazione del suo libro "All'ombra della storia", un memoriale dolce e struggente di una figlia che semplicemente ricorda, a distanza di tanti anni - e che non dimentica - l'eredità di un pensiero e di una cultura politica.

«Un sincero grazie a tutti i partecipanti, soprattutto ai tanti giovani – ha spiegato – sempre più interessati a conoscere e approfondire la figura di Bettino Craxi».

Sul palco, oltre alla senatrice Craxi, anche Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e segretario provinciale, Luca Grossi, capogruppo a Civitavecchia e Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv.