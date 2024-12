CIVITAVECCHIA – “Aprire al più presto un confronto con le Ferrovie dello Stato al fine di realizzare una nuova stazione ferroviaria che risponda in maniera appropriata alle attuali esigenze degli utenti». È il senso della mozione urgente presentata dalla consigliera del Pd Marina De Angelis d’Ossat che ricorda come «la vetusta stazione ferroviaria della nostra città è funzionalmente inadeguata, oltre che essere architettonicamente indecorosa. Da quando è stata realizzata, subito dopo la guerra, la stazione di Civitavecchia è rimasta pressoché uguale, fatto salvo alcuni miglioramenti irrilevanti. A questa situazione oggettiva – ha spiegato - si aggiunge il dato che negli ultimi dieci anni, nella nostra città, abbiamo assistito ad un positivo ed esponenziale, incremento di utenti che utilizzano il treno come mezzo principale di locomozione».

De Angelis fa riferimento ai 3 milioni di crocieristi che sbarcano al porto di Civitavecchia, molti dei quali utilizzano il treno per recarsi in visita a Roma, considerandolo un mezzo rapido, sicuro ed economico a disposizione. «Basta recarsi alla stazione, una qualsiasi mattina, per vedere con i propri occhi quell’incredibile calca di persone, stipate nelle anguste stanze della stazione, per lo più disorientate – ha concluso - scarsamente informate e perfino attonite e increduli per il grave disagio che sono costretti a vivere. Immagini che evocano più il terzo modo che una città europea».