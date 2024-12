CIVITAVECCHIA – «Civitavecchia è città di sport. Quasi tutte le discipline olimpiche sono praticate e da sempre si lamenta una carenza di impianti sportivi adatti alla massiccia richiesta». Lo ha evidenziato il candidato sindaco Paolo Poletti, ricordando come lo sport sia la cura a molti problemi sociali, fondamentale per la crescita psico-fisica nella giovane età, importante per una corretta vita in salute e determinante per la terza età. «In questi ultimi mesi - ha spiegato - ho incontrato dirigenti, tecnici ed atleti di molte realtà sportive cittadine. Parlando con loro mi sono reso conto che i problemi sono gli stessi per tutti, indipendentemente dalla disciplina. Il vero limite è l'assenza di una interlocuzione tra le tante realtà; un anello di congiunzione. Con le quattro liste che mi sostengono, abbiamo deciso di organizzare un incontro comune, anche per esporre il nostro progetto per lo sport di Civitavecchia». L’appuntamento con “Sportivamente insieme” è per il prossimo 1 giugno alle 11 al parco Spigarelli.

