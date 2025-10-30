CIVITAVECCHIA – La consigliera regionale Marietta Tidei esprime forte rammarico per la chiusura dello Sportello del Lavoro di Civitavecchia, «una realtà che in questi anni – ha sottolineato – ha rappresentato un punto di riferimento importante per tanti cittadini in cerca di occupazione o di nuove opportunità formative. Conoscendo la sensibilità di questa amministrazione verso i temi del lavoro, mi auguro che il sindaco e l’assessore competente vogliano ripensare a questa decisione, perché si tratta di un’esperienza che ha dato risultati importanti e tangibili per la nostra comunità. Lo Sportello del Lavoro, gestito dalla Società Umana, autorizzata dal Ministero del lavoro e riconosciuta a livello nazionale nel settore dell'incrocio domanda e offerta di lavoro e delle politiche attive, ha offerto servizi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo con risultati molto positivi».

E, numeri alla mano, ha ricordato come dal 2021 a oggi oltre 460 persone si sono rivolte allo sportello, molte delle quali hanno trovato occupazione in aziende pubbliche e private. Sono stati inoltre più di 600 i partecipanti ai corsi di formazione gratuiti organizzati da Umanaforma - dal social media marketing all’HACCP, dal business English alla sicurezza per i PUC – per un valore complessivo di oltre 47mila euro, offerti a costo zero per l’amministrazione, e che ha visto riqualificarsi anche molte donne.

«Lo sportello ha lavorato in sinergia con i Servizi Sociali e ha integrato l’attività del Centro per l’Impiego, trasferito ormai da anni a Tarquinia, offrendo ai cittadini diversi servizi gratuiti – ha aggiunto Tidei – privare Civitavecchia di questa struttura significa togliere al territorio un presidio concreto di ascolto, accompagnamento e crescita per tante persone. Per questo auspico che l’amministrazione comunale voglia riconsiderare la propria posizione, anche alla luce dei risultati ottenuti e del costo contenuto del servizio, pari a soli 11.000 euro. Ribadisco la mia disponibilità a collaborare per individuare una soluzione – ha concluso la consigliera regionale – che permetta di non disperdere un patrimonio di competenze e relazioni costruito in questi anni con impegno, professionalità e sensibilità verso i cittadini».