SORIANO NEL CIMINO - Proseguono a ritmo serrato i lavori di decoro urbano sulle strade e i marciapiedi del paese cimino.

Dopo il significativo intervento che ha interessato via Ernesto Monaci, si avviano verso la conclusione le operazioni di ripristino del marciapiede di via Cesare Battisti. Questi interventi sono essenziali per permettere ai cittadini e ai numerosi turisti di passeggiare in serenità e apprezzare al meglio il meraviglioso panorama che il territorio offre.

I lavori si inseriscono in un quadro più ampio di interventi, pianificati con cura dalle strutture comunali, che toccheranno anche le frazioni di Chia e Sant’Eutizio. Questo piano strategico è volto a migliorare non solo l’estetica del borgo ma anche la qualità della vita dei suoi abitanti.

«Siamo fortemente impegnati in interventi di decoro urbano - dichiara con orgoglio il sindaco Roberto Camilli – che mirano a migliorare la vita dei cittadini, oltre a dare un’immagine più bella e funzionale del nostro borgo».

Dello stesso parere anche il consigliere delegato ai Lavori pubblici, Francesco Burratti, che esprime soddisfazione per il progresso dei lavori: «Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo i lavori, che troveranno continuità nel corso dell’anno in ragione degli obiettivi che ci siamo prefissati per questa fase».

Questa serie di interventi non solo abbellirà il territorio, ma rappresenta anche un passo importante verso un futuro di efficienza e bellezza, capace di attrarre sempre più visitatori e offrire ai suoi residenti un ambiente curato e accogliente.

