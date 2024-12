«L'elezione di Antonella Sberna alla vicepresidenza del Parlamento europeo in rappresentanza dell'Ecr, il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei di cui fa parte la delegazione di Fratelli d'Italia, è motivo di grandissima soddisfazione per tutta la nostra comunità politica.

Un riconoscimento importante, che premia l'alto consenso che Antonella Sberna con la sua candidatura è riuscita a portare a Fratelli d'Italia in ambito nazionale. E non è un caso che sia stata scelta proprio lei per ricoprire un incarico che al nostro partito è riconosciuto per la prima volta. Un ulteriore segnale di rispetto e di vicinanza dei nostri vertici, nazionali ed europei, nei confronti di un territorio che tanto ha lavorato alle ultime Elezioni europee raggiungendo risultati significativi e contribuendo a rafforzare il peso dei Conservatori nelle istituzioni europee.

Ad Antonella le più vive congratulazioni, un abbraccio affettuoso e i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà rappresentare e tutelare con ancora più forza l'Italia e gli italiani in Europa». Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.