CORCHIANO - Fp Cgil Civitavecchia Roma nord Viterbo torna a denunciare «l’intollerabile situazione dei dipendenti del Comune di Corchiano, dal 2016 privati del salario accessorio maturato. Domani (4 ottobre), le lavoratrici e i lavoratori torneranno a riunirsi in assemblea per denunciare, ancora una volta, la situazione intollerabile nella quale si trovano dal lontano 2016». «Nonostante il tentativo di conciliazione effettuato in prefettura nello scorso mese di febbraio, a seguito dello stato di agitazione proclamato da questa organizzazione sindacale per le inadempienze del comune di Corchiano nei confronti dei dipendenti, l’amministrazione prosegue nello stallo che si protrae da anni. Durante l’incontro convocato dalla prefettura, l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco, aveva assunto impegni precisi sia nei riguardi dei pagamenti dovuti ai dipendenti, che per le altre criticità sollevate e si era stabilito di istituire un tavolo tecnico congiunto per risolvere tutte le problematiche. Nella realtà, il cambio di passo per il quale l’amministrazione aveva assunto impegno formale non è mai avvenuto e si continua a non erogare le somme dovute ai dipendenti e a non mantenere alcun tipo di corretta relazione sindacale. Questa organizzazione sindacale non può consentire la prosecuzione di tale situazione e, per questo, a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Corchiano, agirà in tutte le sedi possibili a tutela dei loro diritti», conclude la nota dell’organizzazione sindacale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA