CIVITAVECCHIA – Alla presenza del segretario nazionale Nicola Fratoianni, il circolo di Sinistra Italiana di Civitavecchia, grazie al capogruppo Ismaele De Crescenzo e alla coordinatrice Anna Rita Zuena, ha organizzato ieri un incontro con i lavoratori delle principali aziende afferenti alla centrale di Torre Valdaliga Nord di Civitavecchia che a dicembre, data di chiusura della centrale a carbone, si ritroveranno senza lavoro. «In un clima di estrema preoccupazione, anche da parte delle principali rappresentanze sindacali, il segretario Fratoianni ha dichiarato tutto il suo impegno a livello parlamentare nella gestione del phase-out dal carbone a tutela massima dei lavoratori – hanno spiegato dal circolo cittadino – per garantire che la transizione energetica sia accompagnata da un adeguato piano di tutela occupazionale. Sinistra Italiana, da sempre al fianco dei lavoratori, si impegnerà affinché sia assicurata una gestione dignitosa della immediata fase di transizione pretendendo che Governo e Ministeri garantiscano l’apertura dello stato di crisi industriale che permetta l’attivazione degli ammortizzatori sociali. Il Governo dovrà inoltre lavorare su un piano nazionale di riconversione delle competenze, prevedendo incentivi e formazione per i lavoratori in vista di nuovi possibili investimenti industriali che si attendono in seguito alla scadenza della manifestazione di interesse prevista per il prossimo 28 aprile».

Fratoianni ha inoltre sottolineato l’importanza che anche Enel, «dopo decenni di sfruttamento del territorio che ha determinato una significativa crescita aziendale, si faccia carico dei lavoratori – hanno aggiunto – con un cronoprogramma dettagliato per lo smantellamento della centrale ed un reinvestimento degli extra profitti. Sarà inoltre importante seguire l’interrogazione parlamentare presentata al Mimit e al Mise dal senatore di Avs, Peppe De Cristofaro, per capire se il Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone sia stato alimentato e se quelle risorse siano attualmente disponibili».