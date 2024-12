CIVITAVECCHIA – Si ufficializzerà con molta probabilità martedì il nome del candidato sindaco del centrodestra. Il presidente della federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni (nella foto) ha infatti convocato un incontro «per il quale ho chiesto la partecipazione del consigliere regionale Emanuela Mari, in virtù del consenso che l’ha resa la più votata in città in tutte le ultime elezioni - ha spiegato - del presidente del circolo cittadino Paolo Iarlori e di Massimiliano Grasso in base alla proposta di sua candidatura». Il motivo è quello di arrivare ad una scelta «il più possibile forte e inclusiva per le elezioni amministrative nella città di Civitavecchia. Solo grazie ad un’ampia condivisione delle scelte, saremo in grado di mettere in campo una squadra capace di rappresentare il nostro partito e fare il bene di Civitavecchia».

E proprio Grasso ha accolto la richiesta del senatore Silvestroni. «So bene che per rendere ancora più forte la nostra proposta - ha sottolineato - c’è bisogno di una grande unità d’intenti, e di un progetto che sarebbe sicuramente molto più forte con il contributo di Emanuela Mari, per il lavoro svolto fino ad oggi e per il grande consenso con cui la città l’ha premiata. Questa è la base di partenza per tutto il centrodestra nelle prossime elezioni comunali. Lo stesso discorso naturalmente vale per il lavoro svolto dal consigliere metropolitano Frascarelli, dal coordinatore Iarlori, dal capogruppo Cacciapuoti, dal consigliere Palombo e dagli assessori Galizia e Serpa. Ogni risultato passerà per il loro convinto supporto».

Intanto a sostegno della candidatura di Grasso si è unita la Democrazia Cristiana. La Dc si aggiunge alla Lega, gruppo Mecozzi e La Svolta, che hanno a loro volta già dato la disponibilità a sostenere la candidatura del giornalista da parte di FdI, non appena sarà ufficializzata.

