ROMA – «Due comuni come Anzio e Nettuno devono ritornare alla “vita” grazie a dei progetti politici e grazie alla partecipazione dei cittadini». Lo dice Marco Silvestroni, senatore di Fdi e presidente della federazione di Fdi della provincia di Roma rispondendo al collega Verini che ha dichiarato che il lavoro dei Commissari di Anzio e Nettuno deve continuare.

«Ora basta. La tutela della legalità, il contrasto alla criminalità organizzata sono principi sacrosanti che nessuno, tantomeno il sottoscritto, vuole mettere in discussione – ha aggiunto - noi di Fratelli d’Italia ne abbiamo fatto da sempre principio cardine della politica e per chi fa politica. Credo però che, il caso di Anzio e Nettuno, meriti una riflessione ulteriore. Esprimendo il mio encomio per il lavoro di risanamento dei due commissari, ritengo che il vero cambio di passo può attuarlo solo la politica, e ciò sarà possibile solo se i cittadini sceglieranno da chi essere governati».