TOLFA - I consiglieri Carminelli, Curi, Chiavoni, Riversi soddisfatti per l'approvazione della loro mozione sulla sicurezza nel lavoro.

"Un mese fa abbiamo presentato come Pd Tolfa una mozione per la sicurezza sul lavoro. Giovedì, grazie anche a un lavoro di discussione democratica con tutti i consiglieri comunali del Comune di Tolfa, è stata approvata - scrivono i consiglieri Carminelli, Curi, Chiavoni, Riversi - nel testo della mozione si faceva riferimento ai dati tragici riguardanti i lavoratori: 1.041 infortuni mortali contati nel corso del 2023; ai 799 infortuni mortali in occasione di lavoro; ai 242 rilevati in itinere. Al tragico fenomeno delle morti sul lavoro che, sostanzialmente, rimane una preoccupazione per il nostro Paese e per cui dati sollecitano una riflessione urgente. Contro le morti sul lavoro serve infatti estendere le norme degli appalti pubblici a quelli privati, servono più ispettori del lavoro, serve rendere quelle morti incompatibili col sistema. Abbiamo dunque chiesto che il Comune di Tolfa si esprimesse anche in merito alla proposta di legge di “omicidio sul lavoro”, oltre che sulla necessità da parte degli organi governativi, di smettere di definanziare la legge sulla sicurezza sul lavoro, come avvenuto nella Regione Lazio. Questo perché siamo convinti che, noi amministratori e cittadini, dobbiamo dire chiaramente e ad alta voce che non vogliamo più piangere morti sul lavoro, che vogliamo maggiori tutele e sicurezza, che vogliamo maggiori controlli. Perché il lavoro deve tornare a nobilitare l’uomo, non a ucciderlo. Perché il lavoro deve dare dignità ed essere dignitoso".

I consiglieri Carminelli, Curi, Chiavoni, Riversi poi proseguono: "Abbiamo convenuto, infine, di intitolare una pietra, posta vicino a un leccio secolare, ai lavoratori, con una particolare iscrizione in memoria dei caduti sul lavoro. Speriamo sia presto inaugurata”.

