Si è svolta venerdì sera la riunione del coordinamento comunale di Forza Italia Viterbo, alla quale hanno partecipato i consiglieri comunali Elpidio Micci e Giulio Marini, gli ex sindaci Giovanni Arena e Agostino Massa, gli ex assessori Aldo Bellocchio e Giacomo Barelli, la consigliera comunale Paola Bugioti e numerosi esponenti della società civile. La discussione - come si legge in una nota a firma del segretario comunale Fabrizio Purchiaroni - si è concentrata su diverse tematiche di grande interesse per la città, tra cui la scuola, la cultura, la viabilità e il collegamento con la capitale. Tuttavia, la sicurezza cittadina è stata la questione più dibattuta, soprattutto per quanto riguarda il centro storico, che attualmente versa in una situazione preoccupante.

A tal proposito, è stato deciso di creare un dipartimento dedicato all’interno del coordinamento cittadino, con l’obiettivo di monitorare e proporre idee per aumentare il livello di sicurezza. Donatella Pagliaccia ha introdotto la tematica relativa alla protezione civile, verificando la possibilità di impiego anche di questa organizzazione nella città stessa.

Il coordinamento si è dato l’obiettivo di approfondire la tematica e verificare possibilità di collaborazione con gli organi istituzionali sul centro storico di Viterbo. Marco Milioni ha sollevato la questione dei cinghiali liberi nel parco di Villa Lante, che costituiscono un pericolo per i visitatori locali e i turisti. Tale tematica verrà sottoposta agli organi competenti per verificare la soluzione praticabile.

I prossimi passi del coordinamento comunale saranno quelli della creazione di gruppi di lavoro e di stesura del documento di indirizzo che segnerà il tracciato da seguire. A tal fine, il coordinamento è aperto a tutti i cittadini che intendono partecipare, proporre idee o presentare problemi della vita quotidiana privi di risoluzione.

La riunione ha anche visto la partecipazione attiva dei giovani del partito, con Christian Filoscia, neo eletto segretario cittadino dei giovani, che ha dato la disponibilità del gruppo giovanile alle attività del coordinamento, e Giorgio Garbrecht, nominato responsabile adesioni ed eventi del Lazio, che si è impegnato a promuovere il partito tra le giovani leve della città.

Il tesseramento a Forza Italia sta proseguendo e l’obiettivo di aumentare gli iscritti è stato condiviso. Nelle prossime settimane verranno promossi gazebo in città per sensibilizzare i cittadini e raccogliere adesioni.