CERVETERI - È pronto ad insediarsi il consiglio comunale dei giovani. Appuntamento domani pomeriggio alle 18 al Granarone. All'ordine del giorno: la convalida degli eletti e l'elezione del presidente e del vicepresidente. «Era un punto del nostro programma elettorale e sul quale abbiamo iniziato a lavorare sin da subito in maniera corale, grazie al supporto della Giunta, dei consiglieri comunali, dei nostri uffici e soprattutto da parte di quelli che saranno i protagonisti del consiglio comunale, ovvero i giovani della nostra città, primo fra tutti il delegato Christian Matilli, che ha creato un gruppo di lavoro davvero molto operativo», ha commentato il sindaco Elena Gubetti che definisce il consiglio dei giovani «uno strumento di partecipazione fondamentale all'interno della nostra città» soprattutto in un momento storico dove si registra una «disaffezione nei confronti della politica». Obiettivo della "nuova" massima assise cittadina: dare ai ragazzi «il giusto spazio per esporre le loro necessità sulle tematiche legate alla loro fascia d'età e portare all’attenzione mia e della giunta quegli argomenti che sono per loro di maggiore interesse. Sono certa che dalla loro energia e dal loro desiderio di essere protagonisti attivi all’interno della nostra città, avremo non soltanto un grande contributo ma anche molto da imparare. Buon lavoro ragazzi».

