"La Tuscia nel Cuore" comunica di aver deciso, all'unanimità del consiglio direttivo, di separare la propria strada da quella del signor Antonio Leonetti, non riconoscendosi più nel pensiero e negli intendimenti di colui che, formalmente, aveva dato i natali all’associazione. «Dopo un’attenta considerazione e dopo aver avuto un confronto chiaro e paritetico - si legge nella nota - si è concluso che non sussiste più la possibilità di condividere con il signor Leonetti i principi cardine associazione, cioè, i valori di apartiticità e, ancor più importanti, di collaborazione collettiva e di trasparenza. Per "La Tuscia nel Cuore", coerenza significa rispettare i principi e le idee che hanno dato le basi all'associazione». Si ringrazia il signor Leonetti per il lavoro e i progetti svolti e a nome di tutta "La Tuscia nel Cuore" si augurano le migliore fortune per il suo nuovo percorso con Forza Italia», conclude la nota del consiglio direttivo.