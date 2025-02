CERVETERI - Sebbene sia intenzione dell’amministrazione comunale da una parte e della Multiservizi Caerite dall’altra, al momento il territorio etrusco dovrà continuare ad “accontentarsi” solo della reperibilità del farmacista, garantita presso la farmacia numero 5 sulla Settevene Palo. Il motivo? Non si trova personale «disponibile a coprire dei turni notturni continuativi» come spiegato dal sindaco Elena Gubetti.

L’INTERROGAZIONE

La “questione” relativa alla presenza, sul territorio, di una farmacia notturna con personale era stata sollevata in consiglio comunale dal capogruppo Fdi, Luigino Bucchi che proprio sull’argomento aveva presentato un’interrogazione.

E proprio in quell’occasione il sindaco Gubetti aveva assicurato l’impegno - da parte dell’amministrazione - «per rispondere alle esigenze socio - sanitarie della popolazione». «Aprire una farmacia comunale notturna a Cerveteri - ha detto il primo cittadino - è sempre stato ed è tutt’ora uno degli obiettivi che ci siamo prefissati insieme alla Multiservizi Caerite».

Per il momento, però, a coprire il servizio in reperibilità (ossia contattando un numero telefonico) c’è la farmacia comunale n.5. «Per tre settimane al mese - ha spiegato il sindaco etrusco - un farmacista reperibile garantisce la possibilità di ottenere i farmaci urgenti in qualsiasi momento della notte, mentre nella quarta settimana il servizio è assicurato dalla Farmacia privata Morabito. Questo modello, previsto dal regolamento regionale, garantisce continuità assistenziale alla cittadinanza e rappresenta una soluzione equilibrata tra efficienza e sostenibilità».

«Le nostre farmacie garantiscono un servizio di alta qualità e sono in continua crescita anche da un punto di vista dell’utenza – ha concluso Gubetti – nell’ultimo anno, oltre il dieci per cento in più dei clienti, un segnale chiaro della fiducia e dell’apprezzamento che la cittadinanza riversa nel servizio pubblico. Continueremo a monitorare la situazione e a lavorare per migliorare costantemente i servizi farmaceutici, con la serietà e la dedizione che hanno sempre contraddistinto il nostro operato e quello di tutto il comparto farmaceutico della nostra città».

