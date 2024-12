SANTA MARINELLA - Il coordinamento di Forza Italia Santa Marinella - Santa Severa chiede conto al sindaco del ruolo del vicesindaco.

«Cosa spinge un attuale vicesindaco ed un ex consigliere comunale a fare selfie per le strade di Santa Severa con lo scopo di evidenziare il disastro creato dall’amministrazione che sostengono? - domanda il coordinamento - Già solo questo basterebbe a far emergere l’incoerenza di un gruppo di persone che, per cogliere un’occasione di potere, ha scelto di voltare le spalle ad un partito e ad una bandiera, per raggrupparsi attorno ad una figura apicale che di fatto è stata nominata da una lista civica denominata Moderati».

E ancora: «Sarebbe onesto davanti ai propri elettori, vantarsi di coordinare proprio questa lista. Forza Italia, con deputato Alessandro Battilocchio, il delegato comunale Alex Cosimi e la rappresentante di Azzurro Donna, Cristina Mudu, ribadiscono di avere come rappresentante eletto il capogruppo di minoranza in consiglio comunale Ing. Domenico Fiorelli, sostenuto in campagna elettorale come persona capace al punto da essere stato candidato Sindaco dell’intera coalizione di centrodestRa. Una Forza Italia distante e distinta da tutti coloro che appoggiano l’amministrazione».

«Chiediamo quindi al Sindaco o alla maggioranza tutta di chiarire il ruolo del vicesindaco in carica, perchè solo un probabile colpo di sole può averlo trasformato in rappresentante di opposizione”, afferma Cosimi. “La disperazione di vedere la città in costante degrado, come da lui sottolineato oggi, è cosi deprimente - conclude il coordinamento - che non gli permette di passeggiare tranquillo tra residenti e turisti senza dover indossare una maschera che ne nasconda il ruolo e la provenienza politica. Se volesse allontanandosi dall’essere Moderato, per entrare in Forza Italia davvero, in opposizione allo sfascismo Tideiano, dovrebbe perlomeno farsi una tessera. Oltre che levarsi la maschera”.

© riproduzione riservata