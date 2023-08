SANTA MARINELLA - A 15 giorni dall'annuncio della Rai di aver potenziato il segnale del digitale terrestre nella zona di Santa Marinella e Santa Severa, il Comune ha tirato le somme, presentando il suo report all'ente televisivo. Per gli utenti che ricevono il segnale da Roma – si legge nella nota - c'è sicuramente stato un miglioramento dovuto alla crescita potenza del segnale dell'emittente. Ancor più migliorata la situazione per gli utenti che ricevono il segnale da Monte Paradiso di Civitavecchia, dove l'installazione di nuovi trasmettitori ha avuto il suo effetto. Per gli utenti che ricevono il segnale da Monte Argentario, la situazione è rimasta invariata e i disservizi, legati alle particolari condizioni meteo specie estivi, non sono variati. In sostanza, la situazione è quella degli scorsi anni”. Il Comune ha fatto presente che i benefici annunciati dalla Rai con l'entrata in funzione il 24 luglio dei ripetitori sul monte Paradiso, hanno riguardato solo alcune limitate zone di Santa Marinella che captano quel segnale. Di fatto, i ripetitori di Monte Paradiso, non illuminano gran parte del territorio di Santa Marinella e Santa Severa perché ostruiti dalla particolare geomorfologia della zona. Dal confronto sempre aperto con gli antennisti di zona, emerge che sul territorio di Santa Marinella e Santa Severa attualmente la ricezione è buona per un 70%. Per il restante 30, i risultati possono essere migliorati attraverso la verifica dell'impianto e la relativa distribuzione nell'edificio del segnale o, se disponibile un segnale migliore da altra emittente, procedendo ad un nuovo puntamento di antenna e alla relativa risintonizzazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA