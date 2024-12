SANTA MARINELLA – «Colpito al cuore il messaggio di rispetto e sensibilità che portano con sé. A nome della lista civica “Io Amo Santa Marinella”, desidero esprimere il più profondo sdegno per gli atti vandalici che hanno colpito le installazioni realizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne». A parlare è Stefano Marino. «Simboli come questi – continua l’esponente politico - rappresentano non solo un impegno collettivo, ma anche un richiamo concreto alla necessità di combattere una delle più gravi piaghe sociali del nostro tempo. Danneggiarli significa colpire al cuore il messaggio di rispetto e sensibilità che portano con sé. La nostra comunità ha sempre dimostrato una profonda consapevolezza e partecipazione a questa battaglia, come testimoniato dalla panchina rossa, simbolo di memoria per le vittime di femminicidio e segno tangibile del nostro impegno contro la violenza di genere. Tali atti incivili non possono essere tollerati, poiché minano il valore di un percorso condiviso verso la dignità e il rispetto di ogni persona. Per questo motivo, in segno di solidarietà concreta, mi rendo personalmente disponibile a contribuire economicamente alla riparazione e al ripristino delle installazioni danneggiate, affinché possano continuare a svolgere la loro importante funzione di sensibilizzazione e memoria. Rivolgo inoltre un appello a tutta la cittadinanza affinché condanni fermamente questi gesti e collabori con impegno per promuovere i valori di rispetto e civiltà che devono caratterizzare la nostra comunità».

