CIVITA CASTELLANA - «Un altro degli impegni presi in campagna elettorale che abbiamo mantenuto, un risultato che presto sarà realtà e di cui andiamo fieri». Così il sindaco Luca Giampieri annuncia l’avvio dei lavori di completamento del piano terra dei corpi B e C della scuola primaria Gianni Rodari in via Salvador Allende, chiusa da oltre dieci anni per problemi strutturali.

«L’investimento complessivo è di 460mila euro – aggiunge il primo cittadino –. Tali lavori prevederanno la realizzazione delle aule al piano terra con un ingresso principale su via Allende, oltre a due uscite di sicurezza sull’area annessa al fabbricato. Le pareti perimetrali del piano terra dei corpi interessati saranno coibentate esternamente e tutti gli infissi verranno sostituiti con dei nuovi. Inoltre, i pavimenti interni saranno in gomma sintetica di tre diverse colorazioni per dividere i vari spazi. Tutti gli ambienti, ad eccezione dei servizi igienici, saranno controsoffittati con pannelli isolanti acustici compositi e antincendio. Restituiremo ai nostri ragazzi una scuola moderna e dotata di ogni comodità». «Finalmente i disagi per studenti e famiglie termineranno – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Claudio Parroccini -, dato che i lavori di completamento del piano terra consentiranno la riapertura della Gianni Rodari, ormai chiusa da troppo tempo. I bambini potranno finalmente tornare a frequentare la loro scuola: questa è sicuramente una delle più importanti promesse fatte dall’amministrazione Giampieri che correttamente stiamo mantenendo».«Ringrazio l’assessore Parroccini perché negli ultimi due anni ha seguito in modo assiduo i lavori di completamento dell’opera – conclude Giampieri -. La scuola elementare Rodari verrà riaperta ed entro la fine della prossima estate sarà riconsegnata ai ragazzi, che al momento frequentano le lezioni nei locali dell’ex pretura, dopo dieci anni dall’evacuazione e dalla chiusura. C’è molta soddisfazione da parte mia e della mia Amministrazione per questo risultato, perché siamo abituati a fare i fatti e a mantenere gli impegni assunti coi cittadini».

©RIPRODUZIONE RISERVATA