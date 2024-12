CIVITAVECCHIA – Il tour laziale della Carovana dei diritti della FLC CGIL ha fatto tappa lunedì a Civitavecchia incotrando i candidati sindaco in corsa nelle imminenti elezioni amministrative per parlare di scuola e futuro. Da domenica 19 maggio, infatti, il camper sta girando per il Lazio con un percorso accompagnato da diverse iniziative in tutte le province, per dire no al progetto di autonomia differenziata dell’attuale governo. Lunedì, presso il parco della Resistenza, il tema è stato “Festa della scuola” e si è tenuta un’assemblea pubblica dal nome “la scuola e i cittadini interrogano i candidati alle elezioni comunali”.

All’iniziativa, introdotta da Paola Grilli Segretaria generale FLC CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo,hanno preso parte tre dei sei candidati sindaco. Vincenzo D’Antò, di M5S e Uo, Massimiliano Grasso, centrodestra, e Marco Piendibene del centrosinistra. Un momento di confronto con cittadini e candidati con Grilli che ha sottolineato il problema che si andrebbe a creare differenziando le scuole e i fondi scolastici per regione, con il rischio di lasciare indietro qualcuno e ha invitato i candidati sindaco a lavorare in sinergia con comitati e realtà contrarie. Un confronto che è andato avanti per circa un’ora tra posizioni più o meno discordanti.

