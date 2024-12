In pieno centro città, in Corso Italia 21. Il primo comitato elettorale a sostegno della candidatura di Antonella Sberna al parlamento europeo apre in centro. E non a caso. Perché per Fratelli d’Italia è tradizione avere uno spazio di incontro e confronto con i cittadini in centro. «E’ un’emozione e una grande responsabilità essere l’unica candidatura della provincia di Viterbo. Per la prima volta nella storia della Tuscia abbiamo la possibilità di arrivare a Bruxelles a rappresentare il territorio, un’occasione storica» ha sottolineato Sberna. Una candidatura che, per il deputato Mauro Rotelli, è un riconoscimento da parte di Fratelli d’Italia «non solo ai singoli esponenti ma a Viterbo e all’intera provincia, un segnale dell’attenzione del partito nei confronti di questo territorio». E dato che solo Fratelli d’Italia nella storia ha candidato un viterbese è giusto che il primo comitato venga aperto nel centro città. Perché la nostra idea di Europa non è quella dei burocrati ma quella che si confronta e rappresenta le istanze delle comunità locali».

E l’inaugurazione di ieri, molto partecipata, non sarà l’unica. Né è sicuro il coordinatore provinciale Massimo Giampieri che si dichiara fermamente convinto di «riuscire a portare Antonella Sberna e la Tuscia a Bruxelles. Anche arrivare a governare la Regione sembrava un sogno e ora siamo lì. Noi crediamo nei sogni». E Martina Minchella e Antonella Proietti del comitato “Antonella Sberna, una di noi” rimarcano come “in sole 48 ore sono oltre 100 le donne schierate a sostegno della candidata perché Antonella è impegno, cuore e dedizione”.

Altri comitati saranno inaugurati in tutta la provincia, con l’invito da parte di Rotelli ad aprirli ovunque. Intanto il prossimo appuntamento a Viterbo è per il 9 maggio, con il taglio del nastro del comitato di via Gargana a cui presenzierà Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione Fratelli d’Italia.