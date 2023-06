SANTA MARINELLA - Con il giuramento del sindaco Pietro Tidei e la proclamazione di tutti i consiglieri eletti nelle votazioni amministrative dello scorso 14 e 15 maggio giovedì pomeriggio ha, ufficialmente, avuto inizio il mandato dell’ amministrazione comunale di Santa Marinella. La prima seduta di consiglio si è svolta alla presenza di numerosissimi cittadini che hanno affollato la sala consiliare della sede comunale di via Cicerone. Il sindaco Tidei ha preso atto della volontà delle liste di minoranza, come espresso in premessa dal suo intervento dal consigliere Domenico Fiorelli, di non aver alcun ruolo attivo all’interno della maggioranza avendo rifiutato anche l’offerta di acquisire deleghe specifiche . «Prendiamo atto di questa decisione che non commentiamo e inizieremo subito ad operare nel ben della città. Questa amministrazione ha ottenuto il consenso dei cittadini e fatto mai avvenuto in passato è stata eletta la primo turno. Questo ci ha dato la possibilità di rimetterci subito al lavoro poiché le cose da fare e i progetti in atto sono davvero molti. Credo che il tempo delle polemiche che hanno contraddistinto fin troppo la campagna elettorale , io stesso sono stato oggetto di attacchi strumentali e personali, possa essere definitivamente archiviato - ha detto Tidei - Mi auguro che inizi oggi una fase nuova che ci permetterà di svolgere al meglio e con serenità tutte le attività amministrative. Non temiamo affatto l’azione della minoranza, che svolgerà il suo ruolo, poiché la nostra amministrazione si baserà sul rispetto di due punti fondamentali e prioritari : legalità e trasparenza, sempre e solo nel rispetto delle normative e nel solo interesse della città e della popolazione. Detto questo, non mi resta che augurare un proficuo lavoro a tutti, indistintamente i neo consiglieri eletti, in ultimo vorrei aggiungere che questa non sarà di certo un’amministrazione con un uomo solo al comando perchè lavoreremo con il coinvolgimento anche di tutti quei cittadini che hanno chiesto di voler essere parte attiva e di poter dare il loro contributo. Questo significa che saremo una grande squadra che lavorerà sodo per i prossimi anni e, al termine del nostro mandato, sono certo che a fronte di tanto impegno non mancheremo certo di raggiungere tutti gli ambiziosi traguardi che siamo prefissati”. Rinviata alla seduta di questa mattina alle ore 10 l’ elezione del presidente del consiglio indicato nella persona del consigliere Emanuele Minghella.