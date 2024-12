S. MARINELLA- Il leader della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino denuncia una situazione di abbandono dell’area archeologica di Castrum Novum.

“La manutenzione minima dell’area viene svolta sporadicamente da alcuni volontari – spiega Marino - vedendo il degrado più assoluto all’interno dell’area archeologica e nello specifico nella zona del Balneum e dell’edificio quadrato è stato l’ennesimo colpo al cuore. Tale area dovrebbe essere motivo di rilancio per una città come Santa Marinella, invece per colpa di una miopia amministrativa e priva di lungimiranza l’area continua a rimanere nel dimenticatoio, non venendo manutenzionata e valorizzata. La manutenzione minima dell’area viene svolta sporadicamente da alcuni volontari. Perché non riqualificare l’area e rendere il sito archeologico un punto nevralgico e motivo di attrazione per chi viene da fuori?”.

