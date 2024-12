SANTA MARINELLA – Il “Capitano Ultimo” ha fatto tappa a Santa Marinella.

Si è tenuto sabato presso la sala Flaminia Odescalchi, un incontro che ha visto protagonista Sergio De Caprio, il famoso Capitano Ultimo, che ha risposto alle tante domande e curiosità dei cittadini presenti. Ad organizzare l’evento, è stato Stefano Marino che ha parlato di grande onore e di una possibilità unica per i cittadini di poter dialogare con chi per anni ha affrontato una dura battaglia contro la mafia e la criminalità.

Il Capitano Ultimo, l’uomo che arrestò Totò Riina e che ha scoperto il suo viso e svelato il suo volto dopo ben 31 anni, ha parlato non solo di sicurezza e legalità, ma anche di temi importanti come sanità e ambiente. De Caprio è candidato elle elezioni europee nella circoscrizione sud per la lista “Libertà” trainata da Cateno De Luca.

“Santa Marinella – ha spiegato De Caprio – rappresenta l’esempio di una comunità importante dal punto di vista culturale e delle prospettive turistiche. L’Italia ha delle risorse uniche e dobbiamo trovare il modo di usarle bene per il bene comune. Penso all’energia rinnovabile da utilizzare al meglio, ma importante è anche la sanità, i nostri ospedali e la medicina di base. E’ arrivato il tempo di cambiare la politica e dobbiamo farlo insieme”.

