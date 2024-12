SANTA MARINELLA – Immediate le risposte alle dichiarazioni del primo cittadino di Santa Marinella. «ll sindaco Tidei cerca di spostare il tiro dalla mozione di sfiducia – afferma il consigliere di minoranza Domenico Fiorelli capogruppo – muovendo accuse tanto gravi, quanto prive di riscontro, a un consigliere di opposizione. Un atteggiamento inaccettabile, che conferma la bontà della scelta di presentare la mozione».

«Ho letto il farneticante comunicato dell'ottuagenario sindaco che fa delle dichiarazioni nei miei confronti di una gravità estrema – aggiunge l’ex sindaco Roberto Bacheca - accostando il mio nome alla vicenda del revenge porn. Non ho mai visto né tantomeno ricevuto i video che ritraggono il sindaco mentre fa sesso in Comune. Non sono mai stato ascoltato o chiamato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia in merito. Per questo ritengo altamente lesivo l'atteggiamento di questo personaggio che sta dimostrando a tutta Italia chi è (credo che qualsiasi altro commento sia superfluo). Lui minaccia querele a tutti, io domani formalizzerò la mia».

