CIVITAVECCHIA – Concerto blindato della Marina Militare al Forte Michelangelo, al quale parteciperà anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

L’iniziativa è in programma per domani, in occasione del 158° anniversario della fondazione delle Capitanerie di Porto, a seguito della quale, Salvini e il sindaco Tedesco si sposteranno a piazza degli Eventi dove si terrà un incontro con la cittadinanza.

Le manifestazioni non si fermano qui.

Giovedì, infatti, all’altezza della banchina Cialdi, a bordo di una nave della Guardia costiera si terrà “Cuori e Motori”, una campagna di prevenzione delle malattie cardiache.

