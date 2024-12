CERVETERI - Da un lato il finanziamento di 20mila euro di Arsial per la Sagra dell'Uva, dall'altra parte il «rammarico» nei confronti di «una parte dell'opposizione di questa città». E così proseguono le polemiche politiche a Cerveteri. Questa volta tra maggioranza, o meglio il primo cittadino, e l'opposizione. Per il sindaco Elena Gubetti non ci sono dubbi: «Quando si ricopre un ruolo nella gestione della cosa pubblica non ci si può chiamare fuori e limitarsi a puntare il dito, ma è necessario provare a dare il proprio contributo e magari aderoperarsi per ottenere delle risorse per la propria comunità, soprattutto quandi si occupano posti in Regione che aprono a queste possibilità». Insomma: non più colpa della crisi interna alla maggioranza il destino incerto della 61esima edizione della Sagra dell'Uva, ma colpa anche dei membri di opposizione. E a sentirsi chiamata in causa è stata proprio l'ex consigliera Anna Lisa Belardinelli che un ruolo alla Pisana ce l'ha «nella segreteria dell'assessore regionale ai Lavori pubblici». «Forse pretendeva che facessi pressioni ai politici regionali per farle arrivare ulteriori finanziamenti?», si chiede Belardinelli rispondendo alle parole del primo cittadino e invitandola a smetterla «con questi teatrini» e di «dare la colpa all'opposizione della sua inadeguatezza ed incapacità anche a tenere unita la maggioranza». «Se la programmazione estiva fa pena, se la Sagra dell'Uva era a rischio, se il depuratore è sotto sequestro, se tutto il territorio è in totale abbandono e degrado la colpa non è dell'opposizione - prosegue ancora Belardinelli - La colpa è solo vostra (rivolgendosi al sindaco, ndr) che siete stati mesi a litigare su una diversa distribuzione delle poltrone, invece di preoccuparvi del futuro della città, delle opere pubbliche promesse e mai realizzate, del rilancio dell'economia cittadina, del turismo, della riorganizzazione dei servizi e del personale comunale». E poi l'invito a fare un «regalo alla città»: «Rassegni le dimissioni e cali il sipario sul suo fallimento politico amministrativo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA