SANTA MARINELLA – L’ex consigliere Francesco Fiorucci risponde alle esternazioni del sindaco Tidei, che aveva ribattuto al leader di Forza Popolare, sulle opportunità di realizzare una nuova zona 167 a Santa Severa. «Ho sollevato alcuni interrogativi sulla nuova edificazione in zona 167 a Santa Severa – dice Fiorucci - di un complesso di oltre cento villini già in vendita ad un prezzo che non è né economico né popolare. Avevo fiducia che il sindaco Tidei mi rispondesse con atti alla mano, su temi come la legittimità dell’operazione, la sua necessità, i benefici per la città, la rispondenza a criteri di moralità e di opportunità, che mi raccontasse cosa rappresenta questa vicenda in termini di sviluppo e di crescita solidale della nostra comunità. Lui invece ha preferito parlare di storia dei luoghi, cosa a tutti ben nota».

«Non riuscendo a formulare una risposta coerente agli interrogativi che ho citato, ha preferito parlare di altro, prendendo tempo. Ho fiducia non in questa amministrazione ormai al capolinea, quanto nel fatto che, con pazienza, il sindaco Tidei risponderà alle questioni che ho posto all’attenzione di tutti, per il bene della città che lui rappresenta».

