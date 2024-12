FIUMICINO - «Esprimiamo profonda preoccupazione riguardo alla prolungata inattività della commissione consiliare sulla cultura. È dallo scorso Natale che la presidente Giorgia Paoletti non convoca una commissione ad hoc sull’argomento, senza garantire pertanto la possibilità di discutere in consiglio e in commissione delle iniziative culturali della nostra città. Un silenzio che riteniamo inaccettabile». Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Fiumicino

«Guarda caso, il mese scorso, l’Amministrazione ha annunciato soltanto tramite mezzo stampa “L’estate di Fiumicino”, nonostante l’assenza di qualsiasi dibattito in Commissione – proseguono i consiglieri – proprio sugli eventi culturali da diversi mesi.

Questa mancanza di confronto, - sottolineano i c onsiglieri di opposizione - oltre ad essere inammissibile e contraria allo spirito democratico, ci impedisce peraltro di comprendere l’indirizzo politico alla base degli eventi stessi. Come se non bastasse, abbiamo appreso sempre dai giornali dell’installazione di una ruota panoramica in Darsena, senza alcuna spiegazione sulla finalità o su una ipotetica coerenza con lo sviluppo turistico di Fiumicino. Non essendo un simbolo del nostro territorio, supponiamo che questa attrazione avrà esclusivamente uno scopo ludico. Ci chiediamo a questo punto se sarà anche gratuita».

«Ribadiamo la nostra preoccupazione per questa assenza totale di discussione politica – concludono – su temi culturali da ormai troppo tempo. Sollecitiamo, altresì, una convocazione urgente della commissione per affrontare queste e altre questioni rilevanti per la comunità».

Non è tardata la replica dell’assessore alla Cultura Federica Poggio: «Sulla ruota panoramica vanno fatte alcune precisazioni. L’iter è stato molto semplice. Siamo stati contattati da una società privata che ha chiesto la possibilità di installare questa attrazione turistica pagando i tributi comunali previsti. Il progetto c’è piaciuto, l’abbiamo sottoposto agli uffici comunali che hanno dato parere tecnico positivo e rilasciato tutte le autorizzazioni del caso - sottolinea Poggio - Non si capisce quale debba essere il dibattito politico. Si tratta di un’opportunità totalmente a costo zero per l’amministrazione e le casse pubbliche, unica nel suo genere nel nostro territorio, che siamo sicuri richiamerà tantissimi turisti, darà un forte impulso alle aziende oltre a valorizzare la città. Siamo davvero orgogliosi che sia stata scelta la nostra amministrazione e non altre località che avevano dato la loro adesione. Per quanto riguarda il costo del biglietto per il giro panoramico anche qui siamo nella normalità».

«Sarebbe come chiedere a un’amministrazione comunale di offrire cene gratuite a migliaia di persone ogni volta che si ospiti un evento gastronomico».