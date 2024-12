Oltre un milione di euro ai Comuni del Lazio (eccetto Roma Capitale) per il servizio di trasporto pubblico locale. Questo il finanziamento deliberato dalla Regione Lazio su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti Fabrizio Ghera.

”I Comuni interessati si vedranno ripartire le risorse aggiuntive in relazione al criterio della spesa storica, tenendo in considerazione le percorrenze annue registrate”, ha commentato il consigliere regionale Fdi, Marika Rotondi.

“Questo ulteriore stanziamento di fondi ribadisce il sostegno della Regione Lazio ai Comuni del territorio laziale – ha proseguito l’esponente FdI n- per favorire il miglioramento del Tpl. Fondamentale servizio nella vita quotidiana dei cittadini che vogliamo contribuire a migliorare, con immissione di nuove risorse e riorganizzando in maniera più efficiente quelle già esistenti”