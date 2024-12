«Con il governo Meloni, l’agricoltura torna ad essere un asset strategico della nazione. A confermarlo è il nuovo Fondo Innovazione 2024 che, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro stanziati dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mira a sostenere l’innovazione tecnologica nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura con la possibilità, per le imprese, di investire in macchine e sistemi innovativi attraverso contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 95% del valore dell’investimento». Lo dichiara l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati, in riferimento alla misura annunciata dal ministro Francesco Lollobrigida. Le domande potranno essere caricate a partire dal 15 novembre sul portale Ismea; la convalida per la presentazione è fissata per il 18 dicembre. «Una misura importante, che testimonia l’attenzione dell’esecutivo per i nostri agricoltori», conclude l’onorevole Rotelli.

