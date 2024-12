“Con la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme, l’Italia torna finalmente protagonista in Europa. La nomina di Fitto, persona autorevole e di grande esperienza, rappresenta un riconoscimento importantissimo per la Nazione. Congratulazioni a Fitto per il nuovo incarico, certi che saprà svolgerlo con la competenza che lo contraddistingue nell’interesse dell’Italia e dell’Europa”. Lo afferma l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati.