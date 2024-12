SUTRI - «Grazie all’impegno dell’amministrazione Rocca, Sutri può finalmente vedere realizzata la rotatoria sulla Cassia, un intervento che i cittadini attendevano da anni». Così, in una nota, il sindaco di Sutri Matteo Amori, di Fratelli d’Italia.

«Intendo ringraziare, a nome del Comune di Sutri e di tutta la comunità sutrina, i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli e gli assessori Giancarlo Righini e Manuela Rinaldi. Oltre al presidente Francesco Rocca. Grazie al loro impegno - prosegue il primo cittadino - la Regione ha finanziato con 500mila euro un investimento importante non solo per la nostra città ma per l’intera provincia di Viterbo».

La rotatoria sarà realizzata da Astra all'incrocio tra via Cassia, via delle Cassie e via IV Novembre. «Quest’opera strutturale metterà in sicurezza un tratto di Cassia, intersezione non solo comunale ma provinciale, che purtroppo negli anni si è rivelata essere pericolosissima. Abbiamo assistito a troppi incidenti, sicuramente la nuova rotatoria aumenterà il livello di sicurezza stradale e cittadini e turisti potranno viaggiare in tranquillità. Ribadisco il mio grazie all’amministrazione Rocca - conclude Amori - ed in particolare ai consiglieri Sabatini e Zelli, i quali si sono subito interessati al progetto dopo che, negli anni scorsi, la Regione si era dimostrata sorda alle richieste».

