TARQUINIA – «Un voto per Forza Italia è un voto per un’Italia più protagonista in Europa. Un concetto, questo, che abbiamo ribadito con forza anche a Tarquinia, dove abbiamo ospitato la visita del segretario nazionale di Forza Italia e Ministro degli Esteri Antonio Tajani». Lo afferma Alessandro Romoli, segretario provinciale di Forza Italia Viterbo. «Con la sua visita nel Viterbese, il ministro Tajani ha dimostrato ancora una volta la sua vicinanza e attenzione nei confronti della provincia di Viterbo – commenta Romoli – Durante l’evento, finalizzato alla presentazione della lista di Forza Italia – Noi Mode rati per le elezioni comunali di Tarquinia a sostegno del candidato sindaco Alessandro Giulivi, si è parlato anche delle elezioni europee di giugno che vedono la segreteria provinciale viterbese di Forza Italia impegnata in prima linea per assicurare al partito un risultato degno delle sfide e aspettative.

«L’obiettivo per Forza Italia, come ha ricordato bene il segretario e ministro Tajani, è quello di raggiungere il 10 per cento dei voti alle elezioni europee – spiega Romoli – Un risultato, questo, cui contribuiremo in sinergia con tutta la famiglia azzurra, considerando anche la nuova centralità politica che il partito è stato in grado di guadagnarsi sia in Italia che in Europa. In particolar modo lo è nella Tuscia, dove Forza Italia ha sempre ottenuto straordinari risultati elettorali grazie alla competenza e disponibilità dei propri amministratori locali e militanti».

Forza Italia è la protagonista assoluta del Partito Popolare Europeo, che da anni si configura come l’indispensabile forza di governo a livello comunitario. Non solo. Fi è l’unico partito nel panorama politico italiano a rappresentare le istanze moderate, popolari, cattoliche, garantiste ed europeiste».

«Ringraziamo dunque il segretario e ministro Tajani per la sua visita a Tarquinia – conclude Romoli – A lui e a tutta la famiglia azzurra promettiamo un grande impegno sia in fase di campagna elettorale che nella successiva azione di governo».

