Domani pomeriggio alle 16, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sarà in via Cardarelli dove, insieme a Luisa Ciambella capogruppo di Per il Bene Comuna al consiglio comunale di Viterbo, taglierà il nastro della prima sede del Movimento civico che porta il nome del governatore. Un momento che segna un importante passo in avanti per la comunità e per il lavoro del movimento su scala territoriale e regionale, simbolo concreto del radicamento e della volontà di creare uno spazio dedicato alla collaborazione, al dialogo e all’azione. La presenza di autorevoli esponenti istituzionali sottolinea l’importanza dell’occasione, che mira a consolidare l’impegno del Movimento Roca e dell’Associazione Per il Bene Comune che dalle scorse elezioni provinciali hanno scelto, per la provincia di Viterbo, di unirsi in un unico simbolo. All’iniziativa prenderanno parte altri rappresentanti regionali e locali del movimento, tra cui Fabrizio Molina, Mario Luciano Crea, Silvano Moffa e Renato Bacciardi. Subito dopo l’inaugurazione, a partire dalle ore 17, presso l’Auditorium di Unindustria di Valle Faul, si terrà la presentazione di “Next People”, il laboratorio di formazione civica dedicato ai giovani, promosso. La lezione inaugurale sarà introdotta da Luisa Ciambella, responsabile organizzativo del Movimento Civico Rocca Presidente e tenuta dal governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Next People” è un laboratorio che punta a costruire una cultura civica basata su trasparenza, efficienza e sostenibilità, preparando i giovani a contribuire con la loro visione e responsabilità alla vita sociale e amministrativa delle nostre comunità. Un’occasione di incontro e di crescita non solo per i giovani, ma per tutti i cittadini di buona volontà, aperti al dialogo e pronti a mettersi al servizio del bene comune. Nel suo sviluppo formativo, il laboratorio prevede, già a partire dai primi mesi del prossimo anno, di attivare lezione in presenza e online, con appuntamenti itineranti anche in altre città del Lazio.

