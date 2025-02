FIUMICINO - L’aeroporto di Fiumicino si avvicina alla saturazione e il Lazio deve prendere una decisione chiara sul suo futuro. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Francesco Rocca, intervenendo al primo Forum del turismo della Regione Lazio.

«C’è tutto un lavoro tecnico da fare, ma che diventa importante insieme al ministero del Turismo e delle Infrastrutture. Fiumicino sembra arrivato alla saturazione, quindi bisogna capire se c’è la necessità di una nuova pista o meno», ha spiegato Rocca, sottolineando l’urgenza di valutare ogni possibilità per garantire lo sviluppo del traffico aereo nella regione.

Il governatore ha poi messo in guardia contro il rischio di veti incrociati che potrebbero bloccare ogni possibile soluzione: «Non vorrei che si ricominciasse con un ‘non nel mio giardino’. È essenziale lavorare per comprendere i limiti, le condizioni e le opportunità per aprire altri scali. Mi piace l’idea di un aeroporto a Frosinone o a Latina, ma serve anche un mercato per sostenerlo».

L’espansione del sistema aeroportuale è cruciale per lo sviluppo economico e turistico del Lazio, ma Rocca ha ammonito contro il pericolo di un continuo rimpallo di responsabilità: «Dobbiamo prendere una decisione. Il grande sviluppo che stiamo vivendo deve essere colto e dobbiamo fare di tutto perché Fiumicino e l’intero sistema aeroportuale regionale abbiano sbocchi importanti».

Nel 2024, l'aeroporto di Roma Fiumicino ha registrato un traffico di 49.203.734 passeggeri, confermandosi il primo scalo italiano per numero di viaggiatori. Questo dato rappresenta una crescita del 21,4% rispetto al 2023, quando i passeggeri erano stati 40.545.240.

Durante l'estate, a luglio, lo scalo ha superato i 4 milioni di passeggeri mensili, raggiungendo il 94% dei volumi pre-pandemia del 2019. Nel solo mese di settembre 2024, Fiumicino ha accolto 4,7 milioni di passeggeri, pari al 22% del traffico nazionale.

Per quanto riguarda la frequenza dei voli, ITA Airways ha incrementato le rotte intercontinentali da Fiumicino. Dal 31 ottobre 2024, i collegamenti verso Miami sono passati da sette a nove frequenze settimanali, con voli aggiuntivi il giovedì e il sabato. Anche le rotte verso le Maldive hanno visto un aumento, arrivando fino a sei frequenze settimanali durante le festività natalizie.