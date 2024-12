CIVITAVECCHIA – Si aggiunge una grossa novità al tour dei quartieri annunciato dal candidato del centrodestra Massimiliano Grasso.

Domani, alle 20,30, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sarà nel quartiere di San Liborio ai campetti di calcio a 5 in via Giulio Cerruti insieme a Grasso per incontrare i residenti e i cittadini. Una visita a sostegno del candidato del centrodestra che arricchisce l’ultima settimana di appuntamenti in vista del ballottaggio del 23 e del 24 giugno con il candidato del centrosinistra Marco Piendibene.

Il numero uno della Pisana si tratterà nel quartiere periferico per ascoltare le problematiche dei cittadini insieme a Grasso.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI – «Abbiamo incentrato la nostra campagna elettorale sul dialogo - spiega Grasso - e anche la nostra amministrazione sarà estremamente aperta all'ascolto dei cittadini. Nei prossimi giorni, a partire da domani, vogliamo tornare in piazza e raccogliere consigli, idee e spunti di riflessione da parte dei cittadini».

Si parte domani, lunedì 17 giugno, tra largo dei Mille (dalle 18,30) e i campi da calcio a cinque di via Giulio Cerruti (dalle 20). Martedì 18 giugno è la volta dell'incontro pubblico sugli usi civici, a corso Centocelle a partire dalle 17, e di piazza Verdi dalle (19,30).

Tre appuntamenti invece per mercoledì 19 giugno: alle 18 alla rotonda di Campo dell'Oro, alle 18,45 in largo della Solidarietà a San Gordiano e alle 19,30 al parco Baden Powell a Boccelle. Giovedì 20 giugno, infine, il ritrovo è dalle 18,30 in piazza Piccolomini e dalle 19,30 in via Francesco De Sanctis.

«I cittadini ci troveranno nei quartieri e nelle piazze - conclude Grasso - per condividere il nostro progetto di governo, per confrontarci e per costruire insieme il futuro della nostra comunità. Invitiamo tutti a partecipare per far vincere insieme Civitavecchia».

